Kabarık cep telefonu faturasını azaltmanın 7 yolu

İşte o yollar:

1. Doğru tarifeyi bulun: Telefonunuzu nasıl ve ne için kullandığınızı dikkatlice gözden geçirin. Tarifenizde ne kadar konuştuğunuzu, mesajlaştığınızı ve seçtiğiniz veri seçeneklerini inceleyin. Bunun için geçen birkaç ayın faturalarını gözden geçirebilirsiniz.

2. Ek hizmetler: Ses ve veri ücretleri dışında hangi hizmetlere para ödediğinizi inceleyin. Ardından bu ekstra hizmetlere gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün.

3. Veriyi bırakın: Bazı kullanıcılar için bu, doğru bir hareket olabilir. İnterneti sadece Wi-Fi üzerinden kullanmak size yetecekse, mobil veri hizmetinizi kapatabilir ve tasarruf edebilirsiniz.

Veri kullanımını azaltın...

4. Veri kullanımını azaltın: Veri planınızı tamamen terk etmeye hazır değilseniz, kullanımınızı azaltın. Google Maps ve Angry Birds'ün ücretsiz sürümünün veri tükettiğini unutmayın.

5. Sağlayıcınızı değiştirin: Mobil operatörler, operatörler arasında geçiş yapan müşterilere kendi abonelerine sunmadığı avantajları sunabiliyorlar. Dolayısıyla sizin için avantajlı seçenekler olabilir.

6. Akıllı cebinizden kurtulun: Akıllı cebiniz harika bir cihaz olabilir ve onsuz yaşayamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak onu bırakmak sandığınızdan daha kolay olabilir. Web, e-posta ve uygulamalarınız olmadan yaşayamıyorsanız, iPod Touch gibi sadece Wi-Fi ile çalışan bir cihaz kullanmayı deneyin.

7. Mesajlaşma: Nimbuzz, WhatsApp gibi internet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşmaya izin veren uygulamalar, mesaj paketiniz için ödediğiniz paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.