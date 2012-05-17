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Ekonomi

Kabarık cep telefonu faturasını azaltmanın 7 yolu

Chip dergisinin internet sitesi, yüksek gelen cep telefonu faturalarını düşürmenin yollarını 7 maddede topladı

17 Mayıs 2012 14:39

 

İşte o yollar:
 
1. Doğru tarifeyi bulun: Telefonunuzu nasıl ve ne için kullandığınızı dikkatlice gözden geçirin. Tarifenizde ne kadar konuştuğunuzu, mesajlaştığınızı ve seçtiğiniz veri seçeneklerini inceleyin. Bunun için geçen birkaç ayın faturalarını gözden geçirebilirsiniz. 
 
2. Ek hizmetler: Ses ve veri ücretleri dışında hangi hizmetlere para ödediğinizi inceleyin. Ardından bu ekstra hizmetlere gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün.
 
3. Veriyi bırakın: Bazı kullanıcılar için bu, doğru bir hareket olabilir. İnterneti sadece Wi-Fi üzerinden kullanmak size yetecekse, mobil veri hizmetinizi kapatabilir ve tasarruf edebilirsiniz.
 
Veri kullanımını azaltın...
 
4. Veri kullanımını azaltın: Veri planınızı tamamen terk etmeye hazır değilseniz, kullanımınızı azaltın. Google Maps ve Angry Birds'ün ücretsiz sürümünün veri tükettiğini unutmayın.
 
5. Sağlayıcınızı değiştirin: Mobil operatörler, operatörler arasında geçiş yapan müşterilere kendi abonelerine sunmadığı avantajları sunabiliyorlar. Dolayısıyla sizin için avantajlı seçenekler olabilir.
 
6. Akıllı cebinizden kurtulun: Akıllı cebiniz harika bir cihaz olabilir ve onsuz yaşayamayacağınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak onu bırakmak sandığınızdan daha kolay olabilir. Web, e-posta ve uygulamalarınız olmadan yaşayamıyorsanız, iPod Touch gibi sadece Wi-Fi ile çalışan bir cihaz kullanmayı deneyin.
 
7. Mesajlaşma: Nimbuzz, WhatsApp gibi internet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşmaya izin veren uygulamalar, mesaj paketiniz için ödediğiniz paradan tasarruf etmenizi sağlayabilir.

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