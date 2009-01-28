Kabaran doğalgaz faturasına taksitli çözüm

Kabaran doğalgaz faturalarında taksitlendirmeye gidilecek. Açıklama 29 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Başkan Kadir Topbaş, "Faturalar yakında taksitlendirilecek" dedi.



İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ) Genel Müdürü Bilal Aslan da, yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar düzenlenen kampanyalarda abonelik bedelini taksitle ödeme imkanı sağladıklarını, kış aylarıyla birlikte yükselen doğalgaz faturalarında abonelere ödeme kolaylığı sağlamak için de bankalarla görüşme yaparak yeni bir uygulama geliştirdiklerini belirtti.



Buna göre İGDAŞ abonelerinin isterlerse faturalarını kredi kartı kullanarak taksitle ödeyebileceklerini belirten Aslan, bu uygulamayla borçtan dolayı gaz kesmelerin de son bulacağını kaydetti.



Aslan, dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan küresel krizin günlük yaşamdaki etkilerini bildiklerini ve her zaman vatandaşın yanında olmak için gayret gösterdiklerini belirtti.



Aslan, "Faturasını ödemede zorlanan abonelerimiz taksit imkânından yararlanabilecek. 1 Ocak 2009 itibariyle bu uygulamayı hayata geçirdik. Amacımız kış aylarında kimseyi gazsız bırakmamak. Uygulamanın abonelerimize büyük kolaylık getireceğini düşünüyoruz" dedi.



Bu sistem ile İGDAŞ aboneleri doğalgaz faturalarını, World, Axess, Bonus ve Advantage kredi kartları ile 6 taksite kadar, diğer kredi kartlarıyla da taksitsiz tek seferde ödeyebilecek

