Kabak çekirdeği lüks oldu

Geçen yıl ekilen ürünün talebi karşılamaması ve piyasada erken tükenmesi nedeniyle kuruyemiş tezgahlarında kilosu 18 liraya kadar yükselen kabak çekirdeği, badem, Antep fıstığı, fındık ve ceviz gibi lüks kuruyemişleri yakaladı.



Dünyanın önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden olan Çin, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna'da rekoltenin düşmesi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye pazarına yönelmesiyle, iç piyasadaki kabak çekirdeği, hasat sezonuna 5 ay kala tükendi.



Kabak çekirdeği stoklarının sezondan önce bitmesi hem üretici fiyatlarına hem de tezgahlara yansıdı. Üreticide kilosu 7 liraya satılan çiğ kabak çekirdeği, işlenmiş haliyle tezgahlarda liraya kadar yükseldi. Bir ay öncesine kadar tezgahlarda kilosu 9 liraya satılan kabak çekirdeğinin kilosu üst üste gelen zamlarla 18 liraya kadar yükselerek badem, antep fıstığı, fındık ve cevizi yakaladı.



İthalat talebi



Tüm Kuruyemiş Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) Genel Başkanı Hasan Hüseyin Karapınar, geçen yıl ekilen ürünün iç piyasada tükendiğini bildirdi.



Şu anda üreticinin elinde kabak çekirdeği kalmadığını ifade eden Karapınar, bu nedenle spekülatif rakamların ortaya çıktığını, bunun engellenmesi için de girişimlerde bulunduklarını belirtti.



Karapınar, fiyatların dengelenmesi için dışarıdan kabak çekirdeği ithal edilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ancak burada da karşımıza yüksek gümrük bedelleri çıkıyor. Yerli üreticinin korunması adına gümrük bedellerinin yüksek tutulmasını doğru buluyoruz. Ancak, bu gibi durumlarda dünyada olduğu gibi bizde de ithalat için bu bedeller düşürülmeli. Kısmi bir ithalatla iç piyasadaki spekülatif rakamlar kırılabilir. Böylece fiyatları biraz dengeye oturtabiliriz."



Dış Ticaret Müsteşarlığı'na konuyla ilgili olarak 20 Mart'ta müracaat ettiklerini, dün ve bugün de görüşmeleri sürdürdüklerini ifade eden Karapınar, en kısa zamanda olumlu bir sonuç almayı umut ettiklerini söyledi.



Karapınar, Türkiye'nin kuruyemişte her yıl yükselen bir trendle dışarıya ihracat yaptığını belirterek, ancak bu gibi spekülatif fiyatların ihracatı da engellediğini sözlerine ekledi.



