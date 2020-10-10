Kaan Ayhan, milli takım kampından ayrıldı

A Milli Futbol Takımı'nın defans oyuncularından Kaan Ayhan, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan ayrıldığını açıkladı.

Deneyimli oyuncu, milli takım kadrosundan ayrıldığını Instagram hesabından duyurdu.

Ayhan açıklamasında, "Sakatlığım nedeniyle maalesef milli takım kampından ayrıldım... Önümüzdeki 2 maçta arkadaşlarımla beraber sahada mücadele edemeyeceğimden dolayı çok üzgünüm. Hepsine teker teker şans diliyorum. Gönlüm onlarla..." ifadelerinde bulundu.

A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile mücadele edecek.