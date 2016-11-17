Kaan Ayhan ara transferde geliyor

Trabzonspor, devre arası transfer döneminde eksik bölgelere takviye yaparak kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Transfer listesinde Kaan Ayhan da bulunuyor.

Fanatik'in haberine göre; mali kriterleri kapsamında UEFA'nın denetiminde olduğu için transferde dar bütçeyle hareket etmek zorunda olan Trabzonspor’un, maliyeti düşük oyuncuların yanı sıra kiralık ve takas yöntemlerini devreye sokacağı bildirildi.



Transfer çalışmalarına erken başlayan bordo mavililerin, ilgilendiği isimler arasında Atiker Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner, Fortuna Düsseldorf’tan Kaan Ayhan gibi yerli oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncuların da yer aldığı öğrenildi.