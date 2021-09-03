K-pop grubu ENHYPEN'in beş üyesinin Covid testi pozitif çıktı

K-pop grubu ENHYPEN’in beş üyesi Jungwon, Heesung, Jay, Jake ve Sunghoon’un Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Billboard’da yer alan habere göre, grubun yapım şirketi üyelerinden birinin testinin pozitif çıkması üzerine ENHYPEN üyeleri kendilerini karantinaya aldı. Daha sonra hükûmet yetkilileri de testi pozitif çıkan kişiyle temaslarının boyutu nedeniyle izolasyonda kalmalarını istedi.

Grup üyeleri arasında ilk semptom gösteren Jake oldu. Jake, öksürük ve ateş şikayetleri sonrasında PCR testi yaptırdı ve testi pozitif çıktı. Daha sonra grubun diğer üyelerinde de semptom göstererek pozitif çıkanlar oldu.

Grup, 19 Eylül için planlanan konserlerini iptal etti.