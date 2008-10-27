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Dünya

K. Kore’den Güney’e sınır dışı tehdidi

Kuzey Kore, Güney Kore'den gönderilen propaganda bildirilerine son verilmemesi durumunda, ülkede çalışan Güney Korelileri sınır dışı etmekle tehdit etti.

27 Ekim 2008 02:00

Kuzey Kore, Güney Kore'den gönderilen propaganda bildirilerine son verilmemesi durumunda, ülkede çalışan Güney Korelileri sınır dışı etmekle tehdit etti.

Güney Koreli bir askeri yetkili, Güney Kore'nin, aktivistlerin sınırdan propaganda bildirileri göndermelerini engellememesi durumunda, Kuzey Kore'nin, ülkedeki ortak bazı projelerde çalışan Güney Korelileri sınır dışı etme tehdidinde bulunduğunu açıkladı. Talebin, askeri yetkililer tarafından, sınırda yapılan 20 dakikalık görüşmede iletildiği belirtildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iletişimin iyileştirilmesi konusunun da ele alındığı kaydedildi. Söz konusu görüşme, Kuzey Kore'nin şubat ayında ilişkileri kesmesinin ardından, iki ülke arasında yapılan ikinci resmi görüşme olma özelliği taşıyor.

Her iki ülke, 2004 yılında, uzun yıllardır aralarında devam eden propaganda savaşını sonlandırma kararı almıştı. Bununla birlikte, Güney Kore'deki aktivistler Kuzey Kore'ye, Pyongyang karşıtı bildiriler göndermeye devam ediyordu. Güney Kore hükümeti bunun ifade özgürlüğü kapsamına girdiğini ve engellemenin zor olduğunu söylüyordu.

İki ülke, 1950-1953 savaşının barış anlaşması ile değil ateşkesle sona ermesi sebebiyle teknik olarak hala savaş halinde görünüyor.

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