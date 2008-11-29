K. Kore sınırı kapatıyor

Amerika'daki iktidar boşluğundan faydalanamak isteyen Kuzey Kore, Güney Kore'ye karşı izlediği izolasyon politikasını sertleştiriyor. Kuzey Kore 1 Aralık'ta Güney Kore sınırını tamamen kapatma kararı aldı.



ABD, Japonya, Rusya, Güney Kore ve Çin, 2003 yılından bu yana Altılı Görüşmeler adı verilen müzakere turlarıyla Kuzey Kore yönetimini nükleer programında uluslararası toplumun uyarılarını dikkate almaya çağırıyor.



Bu yıl 8 Aralık'ta bu müzakere turunun altıncısı yapılacak. Kuzey Kore müzakereler süresince büyük sözler verdi, hatta özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı nedeniyle Yongbyon nükleer reaktörünün soğutma kulesini imha etti. Amerika Birleşik Devletleri buna karşılık Kuzey Kore'yi "Haydut Devletler" listesinden çıkardı.



Nükleer program belirsiz



Ne var ki Kuzey Kore'nin nükleer programı belirsizliğini korumaya devam ediyor. Özellikle Japonya ve Güney Kore bu nedenle, Kuzey Kore'ye karşı sert tutumunu sürdürüyor. Bu iki ülke, ancak nükleer tesislerin bağımsız uzmanlar tarafından kontrol edilmesi halinde, Piyongyang ile uzlaşmaya yanaşacağını açıkladı.



Kuzey Kore ise misilleme olarak Güney Kore ile sınırını tamamen kapattı. Normalde zor koşullar altında devam eden tren seferleri durduruldu, Güney Kore'liler ortak alan Kaesong Serbest Bölgesi'nden çıkarıldı, turistlerin de Kuzey Kore'ye girmesine izin verilmiyor. Ordu, devlet televizyonundan yaptığı açıklamda her şeye hazırlıklı olduğunu duyurdu.



"Sınırın kapatılması olumsuz etki eder"



Yakınlaşma yönünde atılacak adımların, Kuzey ile Güney Koreler arasında yıllardır devam eden ihtilafa çözüm getirmesi bekleniyor. Ancak, Güney Kore işbirliği için Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerinden vazgeçmesini şart koşuyor.



İki ülkenin birlikte çalışabileceğini gösteren en güzel örnek, sınırın kapatılmasından büyük ölçüde etkilenen Kaesong Serbest Bölgesi. Burada 19 bin 500 kişiye istihdam sağlayan 45 Güney Kore firması faaliyet gösteriyor ve dünya pazarı için üretim yapıyor. Bu serbest bölge bir yandan ucuz üretimin gözbebeği olurken, diğer yandan da iki ülkenin yakınlaşmasına olanak sağlıyor.



Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan Kim Ho Nyong Kuzey Kore'nin sınrı kapatma kararından duyduğu üzüntüyü şöyle dile getirdi: "Sınırın kapatılması, ilişkilerin iyileştirilmesi için gösterilen çabalara olumsuz etki edecektir. Ancak Güney Kore hükümeti, müzakerelerin sekteye uğramasını istemiyor."



8 Aralık'ta Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak olan Altılı Görüşmeler iki ülkeye diyaloğu yeniden başlatma fırsatı verecek. Bu görüşmelerde Çin'in de Kuzey Kore'yi desteklemesi beklenmiyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Qin Gang, Kuzey Kore'nin sert tutumundan taviz vermesini umduklarını söyledi.



Gang, "altı devletin de önümüzdeki müzakere turunda başarı sağlanması için çaba sarfedeceğini umuyorum. Böylece hızlı ve istikrarlı biçimde nükleer silahsızlanmanın yönelik ikinci adımını atabiliriz" şeklinde konuştu. (Deutsche Welle)