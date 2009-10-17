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Dünya

K. Kore-G. Kore arasında 'siber savaş'

Kuzey Kore'nin bir 'siber savaş' biriminin birkaç ay önce, Güney Kore'nin bir askeri komutanlığının sistemine, girdiği bildirildi.

17 Ekim 2009 03:00

Güney Kore'de yayımlanan bir gazetenin haberinde, Kuzey Kore'nin bir ‘siber savaş’ biriminin birkaç ay önce, Güney Kore'nin bir askeri komutanlığının bilgisayar sistemine, girdiği bildirildi.

Chosun Ilbo gazetesinin haberinde, Kuzey Kore bilgisayar korsanlarının, askeri komutanlığın bilgisayar sistemindeki, zehirli madde yapımı dahil yaklaşık 2 bin ulusal bilgiyi çaldığı kaydedildi.

Habere göre, Kuzey Kore'nin siber savaş birimi, kimyasal saldırılara nasıl yanıt verileceğine ilişkin veritabanına ulaşma şifresini ele geçirdi.

Veritabanını kuran Ulusal Çevre Araştırma Enstitüsü'nün de bu siber saldırının ardından Güney Kore istihbarat servisinin uyarısı üzerine askeri komutanlıkla internet bağlantısını kestiği belirtildi.

Araştırma kurumunun, yaklaşık 700'ü zehirli kimyasal maddelerle ilgili yaklaşık 2 bin gizli bilginin sızdırıldığını tahmin ettiği kaydedildi.

Gazete haberinde, aynı gruba ait aylık dergi Chosun'un kasım sayısında yer alan ve başbakanlık bürosundan elde edildiği bildirilen istihbarata dayanıldığı belirtildi.

Güney Kore resmi kaynakları haberle ilgili yorum yapmadı.

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