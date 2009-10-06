K. Kore altılı görüşmelere dönebilir

Bu yıl başında görüşmelerden çekilerek 2 nükleer deneme gerçekleştiren Kuzey Kore Çin'e, nükleer programına yönelik 'altılı görüşmelere dönme niyetinde olduğunu bildirdi.



BBC'ni haberine göre konuyla ilgili olarak niyet beyanı, ülkesini ziyaret eden Çin Başbakanı Wen Jiabao'yla görüşen Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'den geldi.



Ancak Kuzey Kore, altılı görüşmelere dönmesinin, Amerika Birleşik Devletleri'yle yapmayı planladığı ikili görüşmelerde sağlanacak ilerlemeye bağlı olduğunu açıkladı



Washington'un yanıtı ise Amerika Birleşik Devletleri'nin, Kuzey Kore'yle bütüneşmeye ve bu ülkeyi, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına ikna etmeye yönelik iradesini koruduğu oldu.



Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ian Kelly, bu yöndeki çabaları kapsamında, Çin'le ve altılı görüşmelerdeki diğer ortaklarıyla yakın temas içinde olduklarını söyledi.



Kuzey Kore bu yıl görüşmelerden çekilmişti



Kuzey Kore'nin nükleer programının tartışıldığı altılı görüşmelere bu ülke ve ABD'nin yanı sıra Güney Kore, Çin, Japonya ve Rusya da katılıyor.



Pyongyang Yönetimi, bu yıl başında, 6 seneden uzun süre devam eden görüşmelerden çekilerek, iki nükleer deneme gerçekleştrmişti.



Bu denemelerden özellikle ilki, uluslararası toplumca sert bir dille eleştirilmişti.



Güney Kore kaynakları, Kuzey Kore'nin Yongbyon'daki nükleer tesisini yenilemeye yönelik çalışmalarında son aşamaya geldiğini söylüyor.



Çin Başbakanı Wen Jiabao, üç gün sürecek Kuzey Kore gezisine dün başlamıştı. Wen Jiabao'yu, Pyongyang Havaalanı'nda Kuzey Kore lideri Kim Jong-il karşılamıştı.



Çin yetkilileri, Wen Jiabao'nun, iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasının 60. yıldönümü vesisesiyle Kuzey Kore'ye gittiğini belirtiyor.