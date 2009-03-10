T24 LogoT24 Logo
Dünya

K. İrlanda'da şimdi de polis öldürüldü

K. İrlanda'da 'Gerçek IRA'nın İngiliz üssüne saldırmasıyla tırmanan gerilim, bir polis memurunun öldürülmesiyle sürüyor

10 Mart 2009 02:00

Kuzey İrlanda'da 'Gerçek IRA'nın İngiliz üssüne saldırmasıyla tırmanan gerilim, bir polis memurunun pusuda öldürülmesiyle sürüyor.

Polis yetkilileri, Belfast yakınlarında bulunan ve Katolik çoğunlukla ile Protestan azınlık olarak fiilen ikiye bölünen Craigavon köyünde aracıyla devriye gezen polis memuruna yaylım ateş açıldığını belirterek, hastaneye kaldırılan polisin hayatını kaybettiğini bildirdi. 

IRA'nın vurduğu askerlerden biri Türk

Bölgede kısa süre önce, Kıbrıs Türk asıllı olmak üzere  2 İngiliz askerin öldürüldüğünü anımsatan yetkililer, gelişmelerin taraflar arasında karşılıklı intikam almaya dayanan şiddet olaylarını artırmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Daha önce iki askerin öldürüldüğü saldırıyı IRA üstlenirken, polisin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kuzey İrlanda'da 1960'ların sonlarında başlayan çatışmalarda 3 bin 600'den fazla insan yaşamını yitirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24