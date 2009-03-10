K. İrlanda'da şimdi de polis öldürüldü

IRA'nın vurduğu askerlerden biri Türk

Polis yetkilileri, Belfast yakınlarında bulunan ve Katolik çoğunlukla ile Protestan azınlık olarak fiilen ikiye bölünen Craigavon köyünde aracıyla devriye gezen polis memuruna yaylım ateş açıldığını belirterek, hastaneye kaldırılan polisin hayatını kaybettiğini bildirdi.Bölgede kısa süre önce, Kıbrıs Türk asıllı olmak üzere 2 İngiliz askerin öldürüldüğünü anımsatan yetkililer, gelişmelerin taraflar arasında karşılıklı intikam almaya dayanan şiddet olaylarını artırmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.Daha önce iki askerin öldürüldüğü saldırıyı IRA üstlenirken, polisin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Kuzey İrlanda'da 1960'ların sonlarında başlayan çatışmalarda 3 bin 600'den fazla insan yaşamını yitirmişti.