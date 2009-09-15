K. İrlanda'da 'nefret yazı'

Dünyada etnik çatışmaların çözümünde başarılı örnek olarak gösterilen K. İrlanda’da silahlı çatışmaların durmuş olması uzlaşmanın sağlanmış olduğu anlamına gelmiyor.



Bir yılda bin 500 Katolik-Protestan çatışması yaşandı. Nisan ayından bu yana geçen son 5 aysa 'nefret yazı' olarak anılmaya başlandı.



Kuzey İrlanda’da İngiltere’yle birlik yanlısı Protestanlar ile Katolik azınlık arasında nihai barış anlaşmasının imzalanmasının üzerinden neredeyse üç yıl geçti. Bu sürede siyasi bir barış için gerekli herşey sağlandı. 'İşgalci' olarak görülen İngiliz ordusu ve onunla savaşan ayrılıkçı örgüt İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) artık sahneden çekildi.



Şiddet karşılıklı



Protestanların Demokratik Birlik Partisi’nin lideri Ian Paisley ve Katolik IRA’nın siyasi kolu Sinn Feinn’in liderleri Gerry Adams ve Martin McGuiness bir araya geleli iki yıl oluyor, kurdukları hükümette oldukça iyi bir çalışma sergilediler. Ancak K. İrlanda’da savaşın sona ermiş olması, çatışmaların durduğu anlamına gelmiyor. 'Nefret yazı' olarak adlandırılan geçen nisan ayından sonraki beş aylık süreçte evlerine molotof kokteyli atılan en az 65 aile başka evlere yerleştirildi. Geçen yıl bölgede yaklaşık bin 500 mezhep saldırısı meydana geldi.



Bir protestan yaşadıklarını şöyle anlatıyor: 'Karım yıkılmış durumda. Kukuletalı Katolikler arabasına yumurta atmış. Ailemden birçok kişi mezhepçilik yüzünden başka yerlere taşındı.'



Katolik büyükanne Colette Cassidy ise şiddetin karşılıklı olduğunu belirtiyor: 'Saat sabahın üçüydü. Protestan gençler, arabamın üzerinde dans ediyordu. Polis gelmeseydi, canımıza kastedebilirlerdi.'



Mezhepçiliğe çözüm bulunamadı



Sosyal Kalkınma Bakanı Margaret Ritchie, mezhepçiliği aşmak için cemaatlere yönelik inşaat projeleri ile eğitim müfredatının birleştirilmesi üzerinde çalışıyor. Ancak Kuzey İrlanda Cemaat İlişkileri yöneticisi Duncan Morrow’a göre sorunun kökleri çok daha derin: 'Polise bildirilmeyen çok olay var. Politik alanda net bir gelişme olsa da günlük yaşamda değişen çok az şey var.'