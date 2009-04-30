K. Irak'ta PKK'ya operasyon

Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait hedeflerin, Türk Hava Kuvvetlerine mensup savaş uçaklarınca, dün akşam saatleri ile bu sabah etkili bir şekilde ateş altına alındığı ve tam isabetle vurulduğunu bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgi notunda, konuya ilişkin şunlar kaydedildi:



"Irak'ın kuzeyinde Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait hedefler Türk Hava Kuvvetlerine mensup savaş uçaklarınca 29 Nisan 2009 akşam saatleri ile 30 Nisan 2009 sabah saatlerinde etkili bir şekilde ateş altına alınmış ve tam isabetle vurulmuştur. Görevini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine

dönmüşlerdir.

İcra edilen harekatta, her zaman olduğu gibi sadece PKK/KONGRA-GEL terör örgütü hedef alınmış, sivil halkın olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmiştir." (aa)

