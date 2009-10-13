'K. Irak'ta daha az Müslüman Kürt ölmedi'

'Erdoğan bahane olarak kullanıyor'

Ankara'nın Anadolu Kartalı tatbikatından diğer ülkelerle birlikte İsrail'i de çıkarmasıyla başlayan Türkiye-İsrail gerginliği tarafların karşılıklı açıklamalarıyla saat saat azalıp yükselirken, The Jerusalem Post, Türkiye hakkında çok sert bir başyazıya imza attı.İmzasız olarak yayımlanan başyazıda, "Kim tahmin edebilirdi ki? Türkiye ile Ermenistan siyasi ilişkilerini normalleştirme kararı aldı. Ermenistan Cumhurbaşkanı futbol maçını izlemek üzere Türkiye'ye gitmeyi planlıyor. Yeni Yunanistan Başbakanı George Papandreu, ilk yurtdışı gezisini Türkiye'ye yaptı. Bunlar eski düşmanlıkların tarihin çöplüğüne gömülmesine dair cesaret vereci örnekler. Ama Ankara'nın aynı sırada Yahudi devletiyle ilişkilerini bozmak için her şeyi yapması oldukça kötü" denildi.Kudüs'teki gözlemcilerin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze operasyonundaki talihsiz sivil ölümlerini, Türkiye'yi diplomatik, stratejik ve ekonomik olarak İsrail'den uzaklaştırmak için bahane olarak kullandığından kuşkulandığını yazan Jerusalem Post, "Sokaktaki İsrailli, benzer provokasyonlarla karşı karşıya kaldığında, Türk ordusunun da roket ateşini durdurup caydırıcılığını yeniden tesis etmek için, kendi yurttaşlarını korurken düşman sivillere zarar vereceği kaygısıyla harekete geçmekten kaçınmayacağını düşünüyor. Aslında (Türkiye Kürt kayıplarının sadece çiftlik hayvanlarıyla sınırlı olduğunu iddia etse de) Gazze çatışmasında İsrail'in elinde, Ankara'nın Kuzey Irak'ta peş peşe düzenlediği bombardımanlardan ölen Müslüman Kürtlerden daha fazla Filistinlinin öldüğü tartışılır" ifadelerine yer verdi.İsrailli siyaset bilimci Efraim Inbar'ın, Erdoğan'ın İslamcı AK Partisi'nin Müslüman dünya ile ilişkilere Batı ile olan siyasi ve kültürel bağlarından daha fazla önem verdiğine inandığını belirten gazete, "Ya da Türkiye, İsrail'le ilişkilerinden kurtulup, İran ve Hamas'la arayı ısıtırken, aynı zamanda Washington ve Brüksel'le hala güçlü ilişkiler yürütmeyi mi umuyor?" diye sordu.Türkiye-İsrail ilişkilerinin başından beri inişli çıkışlı bir seyir izlediğini belirten Jerusalem Post, Mustafa Kemal'in yüzü Batı'ya dönük, laik ve milliyetçi modern Türkiye'yi kurduğunu ve Türk ordusunun da bu ideallerin muhafızlığını yaptığını kaydederek, "Türk politikacılar ne kadar İsrail'e yüklense de, İsrailliler iki ülkenin ordularının stratejik düzeyde işbirliği yaptığını biliyorlar. Ama o da mı sona eriyor? Türkiye yeri doldurulamaz bir müttefik. İsrailliler bütün olan bitene rağmen, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı menfaate dayanan ilişkilerin sürmesini istiyor. Bu ilişkinin devam etmesini isteyip istemediğini gösterme sırası Türkiye'de. Bu aynı zamanda, Türkiye'nin İslam ile Batı arasında yeni bir engel çıkarmak yerine köprü olmak isteyip istemediğinin de bir göstergesi olacak" dedi.