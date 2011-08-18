K. Irak'a 2. hava harekâtı!

T24 - Türk savaş uçakları PKK hedeflerine yönelik önceki gece gerçekleştirdiği saldırılara dün gece de devam etti. Ağırlıklı olarak Kandil'deki kampları hedef alan 15'e yakın F-16'nın örgütün haberleşme sistemleri, lojistik depoları ve PKK'lıların topluca kaldığı bölgelere yöneldiği öğrenildi.





Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanlığı 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan uçakların Kandil'deki PKK kamplarını bombaladığı öğrenildi.



Önceki gün Kandil Dağı ve Zap'taki PKK hedeflerini vuran uçaklar, dün gece de ağırlıklı olarak Kandil'deki PKK kamplarını vurdu.



Hava harekatına 15 civarında gece harekat düzenleme yeteneğine sahip F-16 savaş uçağı katıldı.



Harekatta ağırlıklı olarak Kandil Dağın'daki PKK kampları vuruldu. Zap bölgesindeki bazı kamplar da bombalandı.



Hava saldırılarında ‘MK82’ olarak adlandırılan lazer güdümlü genel maksat bombalarıyla, hassas vuruş yeteneğine sahip 2 tonluk bombalar kullanıldı.



Hedefler ağırlıklı olarak örgütün haberleşme sistemleri, lojistik depoları ve teröristlerin toplu olarak kaldığı mağaralardan seçildi.



Savaş uçaklarının Kuzey Irak'taki hedefleri bombaladığı bilgisi terör örgütüne yakın internet sitelerinde de yer aldı.



Genelkurmay Başkanlığı ilk harekatta Kandil Dağı, Hakurk, Avaşin-Basyan, Zap ve Metina bölgesindeki 60 hedefin vurulduğunu açıklamıştı.





Genelkurmay: 124 hedef vuruldu





Genelkurmay dün gece saatlerinde başlayan hava harekatında, 124 hedefin vurulduğunu açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyinde Kandil Dağı, Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde tespit edilen PKK'ye ait 28 hedef grubuna, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından dün sabah ve akşam saatlerinde etkili bir hava harekatı icra edildiğini, hava harekatıyla koordineli olarak aynı bölgelerde tespit edilen 96 hedefin de topçu silahlarıyla yoğun olarak ateş altına alındığını bildirdi.



İnternet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



''Irak’ın kuzeyinde Kandil Dağı, Hakurk, Avaşin-Basyan ve Zap Bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 28 hedef grubuna Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından 18 Ağustos 2011 perşembe günü sabah ve müteakiben akşam saatlerinde etkili bir hava hârekatı icra edilmiştir.



Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.



Hava hârekatı ile koordineli olarak aynı bölgelerde tespit edilen 96 hedef de topçu silahları ile yoğun olarak ateş altına alınmıştır.



Hava hârekatı ve topçu atışlarında, bölücü terör örgütüne ait olduğu kesin olarak teyit edilen hedefler seçilmiştir. Genelkurmay Başkanlığınca daha önce de açıklandığı gibi, hârekatın planlanmasında ve icrasında bölgedeki sivil halkın olumsuz etkilenmemesi için gerekli hassasiyet gösterilmektedir.



Terörle mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere, askeri ihtiyaçların gereklerine göre yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam edilecektir.''





ABD: Kendini savunma hakkı



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, bir soru üzerine Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik hava harekatıyla ilgili “ABD’nin, Türkiye’nin terörist saldırılara karşı kendini savunma hakkını tanıdığını” söyledi. Nuland, “Türkiye, Irak ve ABD’nin ortak düşmanı olan PKK ile mücadelede Türkiye ile Irak arasında devam eden yakın işbirliği de desteklediklerini” kaydetti.