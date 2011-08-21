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Dünya

'K. Irak operasyonu için hiçbir bahane kabul edilemez'

Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi, Türkiye’nin sınır bölgelerini bombalamasına sert tepki gösterdi.

21 Ağustos 2011 03:00

T24 - Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi, Türkiye’nin sınır bölgelerini bombalamasına sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, hiçbir bahanenin kabul edilemeyeceği, çünkü bunun bölge halkının dostluğu ve güvenliğine büyük zarar vereceği kaydedildi.



Bölgesel Kürt Yönetimi’nin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Türkiye’nin sınır bölgelerine yapmış olduğu hava bombardımanının dostluk hukuku ve uluslararası yasa ve anlaşmalarının ihlali olduğu ve sorunların ancak Bölgesel Kürt Yönetimi ve Irak ile yapılacak olan diyalog ve görüşmelerle çözülebileceği belirtildi.


Açıklamada Bölgesel Kürt Yönetimi “bu durumdan kaygı duyuyor ve büyük bir rahatsızlık içinde. Yapılan bombardımanlara şiddetle karşı çıkmaktadır” denildi. Açıklamada hiçbir bahanenin kabul edilemeyeceği, çünkü bunun bölge halkının dostluğu ve güvenliğine büyük zarar vereceği kaydedildi.


Açıklamanın devamı şöyle:


“İçinde bulunulan mevcut durumda herkesin bölge içinde bulunduğu bu hassas dönemi göz önünde bulundurması gerekiyor. Ayrıca hiç bir güç bölge topraklarını komşu ülkelere karşı saldırı amaçlı kullanamaz. Bu tutum Bölgesel Kürt halkının çıkarlarıyla uyuşmamaktadır. Artık şiddet ve savaş dönemi değildir. Zaman barış ve diyalog dilinin kullanılması zamanıdır. İran Devleti PJAK bahanesi ile Türkiye Devleti de PKK’yı gerekçe göstererek Bölge topraklarını bombardıman etmektedirler.”


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