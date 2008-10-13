Juve'ye gitmek istiyorum



Barcelona’nın orta saha oyuncusu Yaya Toure ocak ayındaki transfer döneminde Juventus’a gitmek istediğinin altını çizdi.



Bu yaz Juventus’a transfer olan Christian Poulsen’in henüz kendini kanıtlayamaması, Juventus'u bu pozisyon için yeni arayışlara yöneltti.



İtalya’dan gelen haberlere göre siyah beyazlılar, rotayı Barcelonalı Yaya Toure’ye çevirdi. Fildişi sahilli oyuncu bu transfer için yeşil ışık yaktı.



Toure basın mensuplarına verdiği demeçte haberler hakkında şunları söyledi: "Juventus’a gitmek istiyorum. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi’nde oynayamayacak olsam da bu benim için büyük bir şans.Bu geri tepilmeyecek bir şans ve her hangi bir sebeple bu şansı kaçırmak istemiyorum. Bir ayında ya da en fazla bir buçuk ay içersinde benim Barça’daki durumum netlik kazanacak."



Barcelona ile Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkan Toure, tranfer olması durumunda Juve’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki maçlarında forma giyemeyecek.



Toure’nin menajeri ile konuşan Juventus, oyuncuya yıllık 5 milyon avro önerdi. Bu Toure’nin Barcelona'nın aldığı ücretin neredeyse iki katı.

