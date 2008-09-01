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Spor

Juve'ye Gilardino sürprizi

Serie A'nın ilk haftasının kapanış maçında karşı karşıya gelen iki güçlü takımdan gülen olmadı.

01 Eylül 2008 03:00


Serie A'nın ilk haftasının kapanış maçında karşı karşıya gelen iki güçlü takımdan gülen olmadı.
Sezona hem Şampiyonlar Ligi hem de Serie A'da başarı parolasıyla çıkan iki ekibin mücadelesinde Juventus son dakika da yediği golle galibiyeti kaçıran taraf oldu.

39. dakika da Nedved ile öne geçen siyah beyazlı ekip son dakikada Gilardino'nun golüyle yıkıldı. Sezonun ilk haftasında Milan, Inter, Roma gibi ekiplerin puan kaybından sonra, Juventus-Fiorentina maçından da üç puan çıkmadı.

Ev sahibi ekipte 83. dakikada Melo kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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