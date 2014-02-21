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Spor

Juventus'un hocası gülme krizine girdi; 'haftaya Trabzon'da kar varmış!'

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'a karşı 2-0'lık galibiyet elde eden Juventus'un hocası Conte, Türk muhabirin kar yağışı ile ilgili yağtığı espiri sonrası gülme krizine girdi

21 Şubat 2014 13:54

UEFA Avrupa Ligi 2. turu ilk maçında Trabzonspor'u 2-0 yenen Juventus'un teknik direktörü Antonio Conte, "Trabzon'da gelecek hafta kar varmış" diyen Türk gazetecinin bu esprisine, "Umarım olmaz" diye yanıt vererek, uzun süre güldü.

Conte'nin, Juventus Stadyumu'nda oynanan maçın ardından düzenlediği basın toplantısında neşeli anlar yaşandı. Türk bir gazeteci, Aralık ayında İstanbul 'daki kar yağışı nedeniyle iki güne yayılan Galatasaray -Juventus karşılaşmasına gönderme yaparak, "Gelecek hafta Trabzon'da çok kar varmış" deyince Conte gülme krizine girdi. "Bir kez daha mı? Umarım olmaz" diyen İtalyan teknik adam, "Beni güldürmek için Türkiye gazetecilerin gelmeleri gerekiyormuş. İtalyan gazeteciler beni hiç güldürmüyor, sizin gelmeniz gerekiyormuş" dedi. 

İşte o anlar:

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