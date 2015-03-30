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Spor

Juventus'un genç yıldızı Pogba için Manchester United'dan sonra Barcelona da devrede

Barcelona, sezon sonunda takımdan ayrılacak Xavi'ye alternatif arıyor

30 Mart 2015 22:20

İtalyan La Stampa gazetesinin, "Manchester United, Paul Pogba için 80 milyon Euro ödemeye hazır' haberinin ardından bir iddia da İspanya'dan geldi. Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo, Katalan devinin 22 yaşındaki oyuncu için devreye girdiğini yazdı.

Bordo-mavili ekibin takımdan ayrılacak Xavi'nin yerini bu oyuncuyla doldurmak istediği ve yeni bir planı devreye sokacağı iddia edildi. Ntvspor’un aktardığı habere göre, 2016 Ocak ayına kadar transfer yasağı olan Barcelona, Pogba'nın transferi konusunda Juventus'la anlaştığı takdirde, Fransız oyuncu yasağın bitimine kadar İtalyan ekibinde kiralık oynayacak. Barcelona yönetimi ile Juventus yönetimi arasındaki ilişkilerin iyi olduğu ve Pogba için Barcelona'nın hatırı sayılır bir rakamı verebeliceği de kaydedildi. 

 

Devlerin gözdesi

 

Paul Pogba, Manchester United ve Barcelona'nın yanısıra, Avrupa'nın diğer dev takımları ile de anıldı. Bir başka İspanyol ekibi Real Madrid, Pogba için Zinedine Zidane'ı devreye sokmuş; ancak oyuncunun menajeri Mino Raiola, Real Madrid'in oyuncuları kağıt gibi harcadığını söyleyerek Beyazlara mesafeli yaklaşmıştı.

Paul Pogba için Premier Lig devi Manchester City ile Paris Saint Germain şampiyonu Paris Saint Germain'in de devreye girmişti.

 

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