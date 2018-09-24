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Spor

Juventus'tan yeni para birimi

Resmi Juventus Taraftar Jetonu'nun 2019'un ilk aylarında tedavüle girmesi bekleniyor

24 Eylül 2018 21:11

Juventus, taraftarlarına özel para birimi için beklenen atılımı gerçekleştirdi ve bir firma ile anlaşma sağladı.

Resmi Juventus Taraftar Jetonu adı altında geçecek olan bu birimi Socios isimli bir firma geliştiriyor ve planlara göre bu birim, Ethereum blockchain üzerinde çalışan, ERC20 chiliZ zincirinin bir yan zinciri olacak.

Bu atılımla birlikte Juventus, Paris Saint-Germain'in ardından Socios ile birlikte çalışan ikinci kulüp olurken, bu birimin 2019'un ilk aylarında tedavüle girmesi bekleniyor.

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