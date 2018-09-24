Juventus'tan yeni para birimi

Juventus, taraftarlarına özel para birimi için beklenen atılımı gerçekleştirdi ve bir firma ile anlaşma sağladı.

Resmi Juventus Taraftar Jetonu adı altında geçecek olan bu birimi Socios isimli bir firma geliştiriyor ve planlara göre bu birim, Ethereum blockchain üzerinde çalışan, ERC20 chiliZ zincirinin bir yan zinciri olacak.

Bu atılımla birlikte Juventus, Paris Saint-Germain'in ardından Socios ile birlikte çalışan ikinci kulüp olurken, bu birimin 2019'un ilk aylarında tedavüle girmesi bekleniyor.