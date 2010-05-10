Juventus'tan Inter'in şampiyonluğuna itiraz

T24 - İtalya'da futboldaki şike skandalının bedelini en ağır biçimde ödemiş olan FC Juventus, 2005-2006 sezonunda masa başında FC Inter'e verilmiş olan Serie A şampiyonluğu unvanının geri alınması istemiyle, İtalya Futbol Federasyonu'na ve İtalya Milli Olimpiyat Komitesi'ne başvuruda bulundu.





İtalya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun önümüzdeki günlerde FC Juventus'un başvurusunu değerlendirerek FC Inter'e 2006'da masa başında verilen şampiyonluk unvanının geri alınmasını zorunlu kılan bir durum olup olmadığını saptaması gerekecek.





Dilekçede, şike skandalına karışmış zanlılar hakkında Napoli Ceza Mahkemesi'nde halen devam eden dava çerçevesinde gündeme getirilen telefon kayıtlarının, FC Inter yetkililerinin de hakem atama kuruluyla ''sıkı bağlantılar'' içinde olduğunu ortaya koyduğu savunuldu.

