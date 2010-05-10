T24 LogoT24 Logo
Spor

Juventus'tan Inter'in şampiyonluğuna itiraz

FC Juventus, 2005-2006 sezonunda FC Inter'e verilmiş olan Serie A şampiyonluğu unvanının geri almak için başvurdu.

10 Mayıs 2010 03:00

T24 - İtalya'da futboldaki şike skandalının bedelini en ağır biçimde ödemiş olan FC Juventus, 2005-2006 sezonunda masa başında FC Inter'e verilmiş olan Serie A şampiyonluğu unvanının geri alınması istemiyle, İtalya Futbol Federasyonu'na ve İtalya Milli Olimpiyat Komitesi'ne başvuruda bulundu.


İtalya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun önümüzdeki günlerde FC Juventus'un başvurusunu değerlendirerek FC Inter'e 2006'da masa başında verilen şampiyonluk unvanının geri alınmasını zorunlu kılan bir durum olup olmadığını saptaması gerekecek.


Dilekçede, şike skandalına karışmış zanlılar hakkında Napoli Ceza Mahkemesi'nde halen devam eden dava çerçevesinde gündeme getirilen telefon kayıtlarının, FC Inter yetkililerinin de hakem atama kuruluyla ''sıkı bağlantılar'' içinde olduğunu ortaya koyduğu savunuldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24