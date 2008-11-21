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Spor

Juventus'tan bir ilk!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) köklü takımlarından Juventus, yeni spor kompleksi yapacağını açıkladı.

21 Kasım 2008 02:00


İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) köklü takımlarından Juventus, yeni spor kompleksi yapacağını açıkladı. Juventus, böylece, kendi imkanlarıyla stadyum yapacak ilk İtalyan ekibi olma özelliğini taşıyacak.

İtalyan ekibi Juventus, Torino Şehri'nin kuzeybatısında bulunan şu anki stadı Stadio delle Alpi'nin yerine yeni bir spor kompleksi yapacak. Kompleksin 2011 yılından tamamlanması planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak kulübün resmi İnternet sitesine bir açıklama yapan Juventus Kulübü Başkanı Cobolli Gigli, "Bugün Juventini'nin yeni evi doğuyor. Modern ve güvenli bir stadyumda bundan böyle seyirciler daha canlı maçlar izleyecekler. Tribünlerle saha arasında birkaç metre olacak ve saha içerisindeki tüm sesler duyulacak. Juvenuts, kendi imkanlarıyla stadyum yapan ilk İtalyan kulübü olacak" dedi.

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