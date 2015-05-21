Juventus'tan 20 yıl sonra gelen zafer

Juventus, Lazio'yu uzatma devrelerinde bulduğu golle 2-1 yenerek 20 yıl sonra İtalya Kupası'nın sahibi oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 65 bin futbolseverin izlediği müsabakayı hakem Daniele Orsato yönetti.



Mücadeleye hızlı başlayan taraf başkent ekibi Lazio oldu. 4. dakikada Cataldi'nin cezasahasının solundan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Stefan Radu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi (1-0).



11. dakikada Juventus atağında kazanılan serbest vuruşu Pirlo kullandı. Arka direğe doğru yapılan ortada Evra, topu altıpasa doldurdu. Juventuslu stoper Giorgio Chiellini, akrobatik bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi.



İkinci yarıda iki takımın da atakları etkisiz kalınca başka gol olmadı ve karşılaşmanın galibini belirlemek için uzatmalara gidildi.



Uzatmaların 94. dakikasında Lazio gole çok yaklaştı. Djordjevic'in yaklaşık 30 metreden çektiği şut, kaleci Storari'yi geçtikten sonra iki kale direğine çarpıp sahaya döndü.



96. dakikada gelişen Juventus atağında Lazio ceza sahasında oluşan karambolde, mavi-beyazlı oyuncular topu uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Matri düzgün vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.



Müsabakada başka gol olmayınca Juventus, 1994-1995 sezonundan bu yana kazanamadığı İtalya Kupası'nın sahibi oldu.



Törenin ardından Juventuslu oyuncular, kupa coşkusunu taraftarı önünde attığı şampiyonluk turuyla yaşadı.



Juventus bu zaferle müzesindeki İtalya Kupası sayısını 10'a yükseltti. 9 kupası olan Roma'yı da geride bırakan Torino ekibi, kupayı en çok kazanan takım unvanını ele geçirdi.



Siyah-beyazlı takım, 6 Haziran'da Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı mücadele edecek.

