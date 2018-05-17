Juventus'ta bir devrin sonu; Buffon ayrılacağını açıkladı!

Juventus'un 40 yaşındaki emektar file bekçisi Gianluigi Buffon, bugün düzenlediği basın toplantısıyla sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.



Kulüp başkanı Andrea Agnelli ile birlikte kameraların karşısına geçen efsanevi kaleci, bu cumartesi günü Verona ile oynanacak Serie A maçında Torino devinin kalesini son kez koruyacağını söyledi.



17 yıl boyunca formasını giydiği Siyah Beyazlı kulübe büyük minnettarlık duyduğunu belirten İtalyan file bekçisi, "Dürüstlük, sadakat ve iki yüzlülüğe karşı savaşmak hep en önemli ilkelerim oldu. Bugün 40 yaşındayken hâlâ bu seviyede oynayabiliyorsam bu Juventus sayesindedir" şeklinde konuştu.

Başarılarla dolu kariyer

2001 yazında Parma'dan Juve'ye tam 52 milyon Euro'luk bir bonservis bedeliyle transfer olan Buffon, uzun bir süre tüm zamanların en pahalı kalecisi unvanını elinde tutmuştu.

'Gigi', Juve'de oynadığı 17 yıllık süre zarfında 9'u Serie A, 1'i Serie B, 5'i İtalya Süper Kupası ve 4'ü de İtalya Kupası şampiyonluğu olmak üzere toplamda 19 kupa kaldırmıştı.



Emektar file bekçisi; 2003, 2015 ve 2017'de çıktığı Şampiyonlar Ligi finallerinden boynu bükük ayrılsa da İtalya milli takımıyla 2006 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.