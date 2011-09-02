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Spor

Juventuslu Ziegler F.Bahçe'de

Lugano ve Andre Santos'a veda eden Fenerbahçe, sol bek için Juventus'tan Ziegler'i kiralarken stoper ve orta sahaya takviye için düğmeye bastı

02 Eylül 2011 03:00

T24 - Lugano ve Andre Santos'a veda eden Fenerbahçe, sol bek için Juventus'tan Ziegler'i kiralarken stoper ve orta sahaya takviye için düğmeye bastı.



Avrupa'da transfer sezonunun kapanması sonrası Fenerbahçe'den ayrılacağı konuluşan Niang, Dia ve Stoch'un bu sezon sarı- lacivertli formayı giyeceği kesinleşti. Kadrosunu Lugano ve Santos dışında koruyan Fenerbahçe, şimdi kadrosunu güçlendirecek. Bu kapsamda ilk adımı dün atan sarı-lacivertli ekip, Juventus'un İsviçreli sol beki Reto Ziegler'i kiraladı. Sarı-lacivertliler, stoper ve hücuma yönelik arayışlarını ise sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'de ön plana çıkan isimler ve alternatifleri:



Ziegler Juventus'tan kiralandı


Juventuslu Reto Ziegler'in bir yıllığına Fenerbahçe'ye kiralandığını ve bu transferin bugün resmiyet kazanacağını dün gece saatlerinde İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport okurlarına duyurdu. Trabzonspor'a gelmemesi yönündeki telkinler üzerine aklı çelinen 25 yaşındaki İsviçreli futbolcu, Trabzonspor'un önerdiği 1.5 milyon Euro'nun daha altındaki Fenerbahçe teklifine 'evet' dedi. Ziegler, Fenerbahçe'den 1.3 milyon Euro alacak.



Yobo 'gelirim' dedi


Everton, Avrupa'da Yobo'ya başka müşteri bulamadı. Premier Lig'de iki takımla görüştüğünü Fenerbahçe yönetimine ileten Yobo, Ada'da transfer sezonunun kapanması sonrasında sarı-lacivertli kulübe "Gelirim" dedi. Fenerbahçe, Yobo'yu bir yıl daha kiralamak istiyor.



Güven Varol ve Mervan Çelik gündemde


Bu bölge için düşünülen iki isim var. İlki Ankaragücü'nden Güven Varol. Yaklaşık 4 yıl önce ayağı kırıldığı için Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Güven için teknik direktör Aykut Kocaman'ın onay verdiği ve çalışmaların başladığı kaydedildi. İkinci isim ise G.Saray'ın da gündeminde olan İsveç'te Gaisfutbol takımında forma giyen 21 yaşındakı Mervan Çelik. Kocaman'ın elinde Mehmet Topuz, Emre, Cristian, Selçuk gibi alternatifler bulunduğundan orta sahaya transfer için çok fazla ısrarcı olmadığı öğrenildi.



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