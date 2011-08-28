Juventus'lu Reto Ziegler Trabzonspor'da!

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DHA'nın haberine göre Başkan Sadri Şener ve yönetim kurulu üyesi Tuncay Bekiroğlu’nun yakından takip ettiği transfer görüşmeleri sonucunda ilk olarak Juventus kulübü, yeni transfer ettiği Ziegler’i satmaya ikna edildi. Ardından da oyuncuyla yapılan görüşmelerde önemli aşama kaybedildi. Akşam saatlerinde Ziegler’e gönderilen sözleşme futbolcunun avukatları tarafından detaylı bir şekilde incelendi ve son karar verildi.Bordo – mavili takımın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul eden Ziegler, Çarşamba gününe kadar Trabzon’a gelecek. Bu arada Juventus, Reto Ziegleri yaklaşık bir ay önce Sampdoria’dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'de Ziegler'in tüm camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Çok önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.