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Spor

Juventus'lu futbolcunun babası: "Oğlumu istiyorsanız bana traktör verin!"

Juventus'un 17 yaşındaki genç futbolcusunun babası, oğlunun kulübüyle sözleşme yenilemesi için kulüpten traktör istedi

22 Haziran 2017 13:08

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen 17 yaşındaki Moise Kean'ın babası, oğlunun kulübüyle sözleşmesini yenilemesi için 'traktör' şartı koştu.

Siyah-beyazlı kulüp, Serie A'da gol atan 2000'li yıllarda doğan ilk oyuncu olan Kean ile sözleşme yenilemek istedi ancak babasının şaşırtan talebiyle karşılaştı. 

Tuttusport'un haberine göre; Kean'ın babası, kendisine verilen sözün tutulmadığı gerekçesiyle İtalyan kulübe isyan etti. "Oğlumu istiyorsanız bana traktör verin!" diyen baba Kean, Juventus yöneticilerini verdikleri sözü tutmamakla suçladı.

"700 bin euro'luk yıllık ücret konusunda anlaştık ama Fildişi Sahili'ndeki çiftliğime araç gereç yardımında bulunma konusunda bana söz vermişlerdi" diyen Kean'in babası, şimdilik herhangi bir anlaşma söz konusu olmadığını söyledi.

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