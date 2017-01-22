Juventus'a zafer için 17 dakika yetti

Juventus, 4 forvetle çıktığı Lazio karşılaşmasının 5. dakikasında Dybala'nın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. 16. dakikada ise Cuadrado ortaladı, Higuain farkı ikiye çıkardı. Juve, sahasında Lazio'yu 2-0 yenerek Fiorentina yenilgisini unutturdu.

Son 5 maçı boş geçmeyen Arjantinli böylece bu sezonki 14. golüne ulaşmış oldu. Kalan bölümde çok rahat bir oyun ortaya koyan Juve maçı 2-0 kazandı ve geçen haftaki Fiorentina yenilgisini unutturdu.

Puanını da 48'e çıkaran siyah beyazlılar zirvedeki yerini korudu. Lazio ise 40 puanda kaldı.