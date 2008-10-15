Juventus ve Inter'e yeni stat!



İtalyan Tuttosport Gazetesi, 1990 Dünya Kupası için yapılan ve Juventus'un kullandığı Delli Alpi Stadyumu'nun yenileneceğini ve 2011-2012 sezonuna yetiştirilmesi planlandığını belirtti. Yeni yapılacak olan Delli Alpi Stadyumu'nun kapasitesi 40.000'e düşürülüp daha modern bir hale geleceği belirtildi.



La Gazetta Dello Sport gazetesi ise son dönemde büyük çıkış yakalayan İnter'in de yeni bir stat projesi olduğunu yazdı. Haberde Milan ile birlikte San Siro Stadı'nı kullanan İnter'in yeni bir stadyum projesinin olduğu belirtildi.



Finansmanın hazır olduğunu belirten İnter Başkanı Moratti'nin Bayern Münich'in stadı Allianz Arena gibi bir stadyum yapmayı planladığı kapasitenini de 60.000 olacağı belirtildi. İnter'in stat projesinin 2012 yılında hayata geçmesi bekleniyor.



Öte yandan eski stadyumlara sahip olan Sampdoria, Lazio ve Udinese gibi kulüplerinde yeni stat projeleri olduğu ve bunları hayata geçirmek için hazırlandıkları belirtildi.



