Juventus'un 9 yıllık serisi sona erdi

İtalya Serie A'da üst üste 9 sezon şampiyon olan Juventus'un serisi sona erdi. Bu sezon beklentilerin oldukça uzağında kalan siyah beyazlılar, Inter'in haftayı 3 puanla geçmesinin ardından 5 maç kala şampiyonluk şansını matematiksel olarak yitirdi.

Serie A'nın 34. haftasında Crotone deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönen lider Inter şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve 66 puanla 5. sırada yer alan Torino ekibinin rakibiyle olan puan farkı 16'ya çıktı. Böylece şampiyonluk şansını matematiksel olarak yitirdi.

Şampiyonlar Ligi için ilk mücadelesi veren Juventus, bugün TSİ 16.00'da Udinese'ye konuk olacak. Inter ise Atalanta'nın puan kaybetmesi halinde bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.