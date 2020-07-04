Juventus, Torino derbisinde gol yağdırdı

İtalya Serie A'da adım adım şampiyonluğa yürüyen Juventus, derbide Torino'yu 4-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi.

3. dakikada Paulo Dybala'nın golü perdeyi açarken 29. dakikada Cuadrado siyahbeyazlıları 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.

45. dakikada Belotti'nin penaltı golüyle ilk yarı bitti ve Juventus soyunma odasına 2-1 önde girdi.

61. dakikada Cristiano Ronaldo frikikten topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Ronaldo'nun Juventus formasıyla ilk frikik golü olarak kayıtlara geçti. 87. dakikada Koffi Djidji'nin kendi kalesine attığı gol skoru belirledi ve Juventus sahasında Torino'yu 4-1 mağlup etti.

Buffon tarihe geçti

Öte yandan maçta forma giyen Gianluigi Buffon, Paolo Maldini'yi geçerek Serie A tarihinde en çok maça çıkan oyuncu unvanının sahibi oldu.

Buffon kariyerinde bugüne kadar Serie A'da 648 maçta süre aldı. 4-1'lik galibiyetin ardından Juventus 75 puana ulaşarak zirvedeki yerini perçinlerken Torino ise 31 puanda kaldı.