Juventus teknik direktörü: Mancini ile karşılaşacak olmaktan memnun değilim

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde yarın Galatasaray'ı ağırlayacak olan İtalyan kulübü Juventus'un teknik direktörü Antonio Conte, Roberto Mancini ile karşılaşacak olmaktan memnun olmadığını söyledi. Conte, "Teknik adam değişikliğinden sonra tüm çalışmalarımız boşa gitti. Mancini yeni bir taktik ve kadro ile karşımıza çıkacak. Yeni sistemlerine hazır değiliz" dedi.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Antonio Conte, kulübün Vinovo Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kazanmaktan başka bir şey düşünmediklerini ifade etti. Defans oyuncusu Leonardo Bonucci ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Conte, " Fatih Terim'in Galatasaray 'ına mı, yoksa Mancini'nin ekibine karşı mı oynamayı tercih edersiniz?" sorusuna karşılık, "Mancini'nin sadece bir günde yeni bir oyun kurması imkansız. Dolayısıyla Galatasaraylı oyuncular, Fatih Terim'in sistemine benzer oynayacaktır. Mancini'nin rötuşlarını ise tahmin edemeyiz. Bunun için de zor bir maç bizi bekliyor" yanıtını verdi.

Conte ayrıca, Real Madrid maçının sonucunun ise kimseyi yanıltmaması gerektiğini, Galatasaray'ın iyi bir takım olduğunun altını çizdi. Amaçlarının kazanmak olduğunu söyleyen Conte, "Hem iyi oynayıp hem de kazanmak istiyoruz. Biz Juventus'uz ve bu nedenle her sene daha iyi olmalıyız" dedi.

'Taraftarımız Galatasaray'a baskı yapmalı'

Taraftarlarının kendilerine yoğun destek vererek, Galatasaray'a baskı yapması gerektiğini belirten Conte, "Bu sene daha iyi durumdayız. Eleştirilere cevabı da sahada kazanmakla verebiliriz. Önemli olan çok pozisyona girmek. Kopenhag maçında bunu başarabildik" diye konuştu.

Oyuncularının sakatlık ve performans durumunu da değerlendiren Conte, Tevez'in son antrenmana çıkmadığını söyleyerek, Galatasaray karşısında oynayıp oynamayacağına da yarın karar vereceğini söyledi. Vucinic'in milli maçtan sonra sakatlık yaşadığını dile getiren Conte, "Ancak şimdi iyi durumda. Yarın oynayabilir" diyerek, Marchisio'nun ise yarın dinlenmesi gerekebileceğini belirtti.

Şu anda orta sahada biraz dinlenmesi gereken iki oyuncuları olduğunu da hatırlatan Conte, "Pogba son zamanlarda çok formda. Marchisio da sakatlıktan döndükten sonra tüm maçlarda oynadı. Ama henüz ikisinin de oynayıp oynamayacağı konusunda karar vermedim" ifadelerini kullandı.

Bonucci: Kazanmak için oynayacağız

Juventuslu futbolcu Bonucci ise, her sezon daha iyi olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Hem lig, hem kupa, hem de Şampiyonlar Ligi 'nde kupa kaldırmayı hedefliyoruz. Yarın da sadece kazanmayı düşüneceğiz" dedi.

Bu sezon işlerinin biraz daha zor olduğunu ifade eden Bonucci, "Artık bizi rakipler tanıyor. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor" diye konuştu.

Hazırlıklar tamamlandı

Bu arada İtalyan ekip Juventus, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Vinovo Tesisleri'ndeki son antrenmanın 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.