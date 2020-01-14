Juventus'tan resmi Merih Demiral açıklaması

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, ameliyat olan milli futbolcu Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Juventus'tan yapılan açıklamada, Demiral'ın bu akşam başarılı bir ameliyat geçirdiği, sahalara dönmesi için gereken sürenin 6-7 ayı bulacağı belirtildi.

Demiral pazar akşamı oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanmış, ilk yapılan tetkiklerinde sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirlenmişti. Sezonu kapattığı açıklanan milli futbolcunun EURO 2020'de de forma giyemeyeceği basına yansımıştı.