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Spor

Juventus'tan resmi Merih Demiral açıklaması

Milli futbolcunun 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı

14 Ocak 2020 22:52

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