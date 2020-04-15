Juventus'tan Merih Demiral kararı

İtalyan ekibi Juventus, Premier Lig takımlarının transfer listesinde yer alan milli futbolcu Merih Demiral ile ilgili kararını verdi.



İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, birçok İngiltere Premier Lig takımının transfer listesinde yer alıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih'in peşini bırakmıyor. Juventus'un genç futbolcu için kararını verdiği ve satmak istemediği belirtildi.



İtalyan devinin Merih'i gelecek için önemli bir oyuncu olarak gördüğü ifade edildi. 22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti. Merih'in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.