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Spor

Juventus'tan Koronavirüs kararı; ücretler düşürüldü

İtalyan ekibinde, Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'de Koronavirüs tespit edilmişti

29 Mart 2020 10:23

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, küresel boyutta olan sağlık tehlikesinin spor faliyetlerini engellediği ve bu nedenle mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında maaşlarında kesinti yapılması konusunda oyuncular ve teknik direktör ile anlaşıldığı duyuruldu.

Yapılan anlaşmanın Juventus'un 2019-2020 mali yılına 90 milyon Euro pozitif etkisi olacağı belirtildi. 

İtalyan ekibinde, Paulo Dybala, Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'de Koronavirüs tespit edilmişti.

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