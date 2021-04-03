Juventus'ta mali kriz: Oyunculardan maaş ertelemesi talep ettiler

Serie A takımlarından Juventus mali krizle karşı karşıya. Siyah-Beyazlı kulübün yöneticileri, oyunculardan 4 aylık maaşlarının ertelenmesini talep etti.

Koronavirüs'e ek olarak Şampiyonlar Ligi'nde başarısız sonuçlar alınması da gelirlerin düşmesinde önemli etken oldu. Corriere dello Sport'a göre gelir kaybının etkilerini yaşamaya devam eden Juventus oyunculardan 4 aylık maaşları olan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ücretlerinin gelecek sezona ertelenmesini talep etti.

Geçen sezondan itibaren pandemi nedeniyle gelirleri düşen kulüp, oyuncularla anlaşmaya vararak maaşlarda indirime gitmişti.

Juventus'un geçen sezonu nasıldı?

Geçen sezonu Sarri önderliğinde Serie A'yı zirvede bitiren Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da Fransız takımı Lyon'a elenmişti. Siyah-Beyazlılar, İtalya Kupası'nda ise Napoli'ye penaltılar sonucu 4-2 kaybederek kupayı rakibine kaptırmıştı.

Sarri yerine Pirlo

Bu sezon başında Sarri'yi gönderip Andrea Pirlo'yu takımın başına getiren Juventus'ta işler istenildiği gibi gitmiyor. Pirlo'nun takıma oynattığı oyun, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda takımın elenmesi İtalyan çalıştırıcıyı tartışma haline getirdi.

Kulübün başkanı Andrea Agnelli ve başkan yardımcısı Pavel Nedved ise her fırsatta Pirlo'dan memnun olduklarını ifade ediyorlar.