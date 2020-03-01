T24 LogoT24 Logo
Gündem

Juventus’ta 3 futbolcuda Koronavirüs tespit edildi

01 Mart 2020 20:42

İtalya Serie A takımı Juventus'un U23 takımında 3 futbolcuda Koronavirüs tespit edildi. Tüm futbolcuların gözlem altına alındığı ifade edildi.

İtalya'da Koronavirüs vakaları her geçen gün artmaya devam ediyor. 23 Şubat Pazar günü oynanan Juventus - Pianese (U23) mücadelesinin ardından deplasman ekibinin kadrosunda bulunan üç oyuncunun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu haberin ardından Juventus Kulübü önlem alarak U23 takımının antrenmanlarının süresiz olarak durdurulduğunu açıklarken, oyunculara evlerinde kalması uyarısında bulundu.

RT Sport'un haberine göre Juventus U23 Takımı'nda 3 futbolcuda Koronavirüsü testleri pozitif çıktı. İtalyan ekip idmanları durdururken futbolcuları gözlem altına aldı. Hastalığın A Takım'da herhangi bir futbolcuya bulaşıp bulaşmadığı bilinmiyor.

ETİKETLER

Koronavirüsİtalya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24