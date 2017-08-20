Juventus, Serie A’ya bıraktığı yerden devam

İtalya Serie A’da son 6 sezonun şampiyonu Juventus, 2017-18 sezonunun ilk karşılaşmasında evinde ağırladığı Cagliari’yi 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller Mandzukic, Dybala ve Higuain’den geldi.

İlk dakikadan itibaren rakibine ofansif olarak muazzam bir baskı uygulayan Juventus, ilk golü Lichtsteiner’ın ortasında Mario Mandzukic’in ceza sahasında yaptığı usta işi vuruşla 12. dakikada buldu: 1-0.

Konuk ekip Cagliari, karşılaşmanın 39. dakikasında Diego Farias ile kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Juventus'un 39 yaşındaki yaşayan efsanesi Gianluigi Buffon, mükemmel bir kurtarışla Brezilyalı futbolcuya penaltıdan gol izni vermedi.

Siyah-beyazlıların 2. golü, maç boyu tehlike yaratan Pjanic-Dybala ikilisinden geldi. Pjanic’in ince pasında Arjantinli genç yıldız Paulo Dybala, neden Juventus’ta 10 numara giydiğini kanıtlarcasına bir vuruşla 45. dakikada farkı ikiye çıkardı: 2-0.

Fazla kiloları ve ödenen bonservis bedeli nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Gonzalo Higuain, 66. dakikada Alex Sandro’nun pasında temiz bir vuruşla skoru belirleyen golü attı: 3-0.