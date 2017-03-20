Juventus Sampdoria'yı tek golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) 29. hafta maçında, Juventus konuk olduğu Sampdoria'yı 1-0 mağlup etti.

Cenova kentindeki Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan mücadelede Juventus 7. dakikada Juan Cuadrado'nun attığı golle Sampdroia'yı 1-0 yendi.

Bu sonuçla lider Juventus puanını 73'e yükseltirken, Sampdoria 41 puanda kaldı.

Öte yandan, kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Juventus'un İtalyan kalecisi Gianluigi Buffon'un, siyah-beyazlı ekiple Serie A'da 39 bin 680 dakikayla en fazla süre alan Giampiero Boniperti'nin rekorunu kırdığı bildirildi.

Müsabaka öncesi Juventus ile Serie A'da 39 bin 616 dakika forma giyen Buffon, Sampdoria maçının 65. dakikasında rekoru kırmayı başardı.