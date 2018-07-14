Juventus, Ronaldo transferiyle kazanmaya devam ediyor

Juventus'un büyük umutlarla transfer ettiği dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Cristiano Ronaldo, yeni kulübüne olan maliyetini karşılayacak gibi görünüyor. Kulüp, Ronaldo'yu transfer etmesinin ardından sosyal medyada yaşadığı hareketliliği, forma satışlarında da yaşıyor. Yıldız futbolcunun 112 milyon euroya Real Madrid'ten Juventus'a transferi ünlü futbolcunun hayranlarını ve Juventus taraftarlarını heyecanlandırmıştı.

Ronaldo ve Juventus 10 Temmuz'da 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Juventus taraftarı da Ronaldo'ya tam destek verdi. Juventus, 24 saatte tam 520 bin adet Ronaldo forması sattı.

520 bin formanın 20 bini Juventus Store'dan, 500 bini internetten satıldı. Ronaldo'nun bir forması 104.95 eurodan satışa çıktı. İlk günden Juventus'un kasasına forma satışından giren para 54 milyon euro oldu. Bir başka ifadeyle Cristiano Ronaldo sadece ilk günkü forma satışlarıyla bonservisinin yarısını karşılamış oldu.