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Spor

Juventus, Roma’yı tek golle geçti

3 puanı tek golle alan Juventus, lider Napoli’nin bir puan gerisinde takibini sürdürdü

24 Aralık 2017 19:54

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus, konuk ettiği Roma’yı 1-0 yendi.

Mücadeleye ev sahibi takım baskılı başlarken, 18. dakikada Faslı Medhi Benatia, Juventus’u 1-0 öne geçirdi.

Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ev sahibi takım farkı artırma, konuk ekip ise beraberlik golünü bulmak için girdikleri net pozisyonları değerlendiremedi. Maçın son anları büyük heyecana sahne olurken, başkent takımı, gol için Juventus kalesindeki baskısını artırmasına karşın aradığı golü bulamadı.

Roma'yı tek golle yenmeyi başaran Juventus, puanını 44’e yükseltti ve lider Napoli’nin puan farkını açmasına izin vermedi. Siyah-beyazlı takım, lideri 1 puan geriden takibini sürdürdü.

Maçtan yenilgiyle ayrılan konuk Roma ise Inter’in puan kaybettiği haftayı değerlendiremedi ve 38 puanla 4. sırada kaldı.

Bu arada, 18. haftanın bir diğer maçında ise Milan, kendi saha ve seyircisi önünde Atalanta’ya 2-0 mağlup oldu. Sezona şampiyonluk ümitleriyle giren Milan, ligdeki 8. yenilgisini alırken, 11. sırada kendine yer buldu.

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