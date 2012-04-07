Juventus Riera'ya talip mi oldu?

Galatasaray'da Felipe Melo ile Albert Riera arasında yaşanan kavga camiada huzursuzluğa neden olurken, Sarı-kırmızılılar'a İtalya'dan inanılmaz bir haber geldi.

Felipe Melo ile Albert Riera arasında yaşanan kavgayla ortamın gerildiği Galatasaray'a, İtalya'dan inanılmaz bir haber geldi!..

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Serie A ekiplerinden Juventus'un, Galatasaraylı Albert Riera'ya talip olduğu ve Sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen Felipe Melo'nun bonservis bedelinde indirime gidip İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Eğer bu takas gerçekleşirse, Galatasaray bir taşla iki kuş vurmuş olacak. Sarı-kırmızılılar, hem taraftarın sevgilisi Felipe Melo'yu takımda tutmuş olacak hem de geldiği günden bu yana yoğun eleştiri alan ve 2014 yılına dek sözleşmesi bulunan Albert Riera'yı elinden çıkarmış olacak.

Galatasaray antrenmanında kavga eden Felipe Melo ve Albert Riera, Manisa deplasmanının kadrosundan çıkarılmış ve para cezasına çarptırılacakları açıklanmıştı.