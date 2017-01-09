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Spor

Juventus rekor kırdı

Seria A lideri Juventus sahasında üst üste 26. galibiyetini aldı

09 Ocak 2017 15:03

İtalya’da lider Juventus, evinde Bologna'yı 3-0 yenerek, hem zirvedeki yerini sağlamlaştırdı hem de rekor kırdı. 

Bologna galibiyeti ile sahasında üst üste 26. maçını kazanan Juventus, bu alanda yeni bir rekorun sahibi oldu. Eski rekor 25 maçla yine Torino ekibinin elindeydi.

ntvspor'un haberine göre; sezon başında 94 milyon Euro karşılığında Napoli'den transfer edilen Gonzalo Higuain, Bologna karşısında 2 kez fileleri havalandırdı.

Böylece Higuain'in, bu sezon Serie-A'daki gol sayısı 12'ye çıktı. Higuain, son 6 maçta ise 7 kez fileleri havalandırdı.

 

Tarihe geçme fırsatı

 

Juventus, 1 maçı eksik olmasına karşın, en yakın takipçisi Roma'nın 4 puan önünde bulunuyor. Torino ekibi bu sezon da mutlu sona ulaşırsa, üst üste 6 kez şampiyon olan ilk takım olarak İtalya futbol tarihine geçecek.

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