Juventus Rashford'u bitiriyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın İngiliz futbolcusu Marcus Rashford, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Kırmızı Şeytanlar'da mutsuz olduğu bilinen Rashford için devreye giren Juventus, transferi bitirmek için girişimlerde bulunuyor.

Times'ın haberine göre İtalyan devi, Rashford'a olan ilgisini artırdı ve transferi sonlandırmak için görüşmeleri sürdürüyor.

İngiliz futbolcunun Manchester United'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezona iyi başlayamayan Rashford, çıktığı 9 maçta sadece 3 gole direkt katkı verebilirken, 2 gol 1 asist yaptı.