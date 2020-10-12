Juventus, Merih Demiral için servet istiyor

2019 yazında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral değerini katlamayı sürdürüyor.

Takıma katıldığı ilk sezonun çok fazla oynayamasa da bulduğu şansları iyi değerlendiren Merih, geçtiğimiz sezon Roma maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığının ardından takıma geri dönen genç yıldız adayına birçok takımdan önemli teklifler geldi.

Calciomercato'ya göre; Juventus Merih Demiral'ı astronomik bir teklif gelmeden takımdan göndermeyecek.

Juventus, tekliflerin 50 milyon Euro'yu aşacağını düşünüyor

Milan'ın 20, Leicester'ın 25 milyon Euro'luk tekliflerini reddeden Juventus, Inter'in 30 milyon Euro'yu aşan teklifini de gündeme almadı. Merih Demiral ile Tottenham ve Atletico Madrid de ilgileniyor ancak Zebralar tekliflerin hepsine soğuk.

Bunun sebebi ise Juventus'un Merih Demiral'ın yaşadığı sakatlığının değerini düşürmemesi gerektiğini düşünmesi. Stoper rotasyonunda Merih'in önemli bir yeri olduğunu düşünen Juventus, bundan sonra gelecek tekliflerin 50 milyon Euro'yu aşacağını düşünüyor.