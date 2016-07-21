Juventus, Hırvat yıldız Pjaca'yı transfer etti

İtalya Serie A takımı Juventus, Hırvat ekip Dinamo Zagreb forması giyen hücum oyuncusu Marko Pjaca'yı 23 milyon Euro karşılığında 5 yıllığına kadrosuna dahil etti.

Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Pjaca ile 5 senelik sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hırvat oyuncu için Dinamo Zagreb Kulübüyle, iki yılda ödeme yapma koşuluyla 23 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Hırvat Milli Takımı forması da giyen Pjaca, Dinamo Zagreb ile 91 maçta 28 gole imza atmıştı.