Juventus finale göz kırptı



UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İtalyan temsilcisi Juventus sahasında son şampiyon Real Madrid'i 2-1 yendi. 41 bin kişinin izlediği Juventus Arena'daki mücadelede ev sahibi takımın gollerini 8'inci dakikada Alvaro Morata ve 57'inci dakikada penaltıdan Carlos Tevez attı.. Real Madrid'in tek golünü Cristiano Ronaldo kaydetti (27.).

Ligde üst üste dördüncü şampiyonluğunu geçen hafta garantileyen Juventus, İtalyan futbolundaki defansif anlayışının aksine maça atak başladı ve ilk golü bulmakta zorlanmadı. Carlos Tevez'in sağ çaprazdan şutunu Real kalecisi Iker Casillas güçlükle çelerken arka direkte biten Morata topu eski takımının ağlarına gönderdi (8.). İlk yarım saat dolmadan Real Madrid beraberliği sağladı. Cristiano Ronaldo, James Rodriguez'in altıpasa havalandırdığı topu kafayla ağlara gönderdi. Devre sona ermeden Rodriguez'in kale alanı içinde uçarak yaptığı kafa vuruşu üst direkte patlayınca (41.) Real Madrid öne geçme şansını kaçırdı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi takım 55'inci dakikada Carlos Tevez'in sürüklediği kontra atakta penaltı kazandı. Carvajal'ın müdahalesiyle Madrid ceza alanı içinde yerde kalan Arjantinli, yine kendisinin kullandığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi (57.). 90+2'de Llorente Juventus adına önemli bir pozisyonda kaleci Casillas'ı geçemeyince maç 2-1 sona erdi.

"Finali istiyoruz"

Juventus böylece 13 Mayıs Çarşamba günü Madrid'te yapılacak rövanş mücadelesi için avantaj elde etmiş oldu. Karşılaşmayı değerlendiren Juventus'un tecrübeli yıldızı Andrea Pirlo “Buradayız ve finali istiyoruz. Bunun için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız” derken gelecek hafta Bernabeu'da oynayacakları rövanş için “Madrid'te de aynı mücadeleyi ve azmi göstermek zorundayız” dedi.

Real Madrid'in de final şansı devam ediyor. İspanyol temsilcisinin finale yükselmek için rövanşta rakibini 1-0 yenmesi yeterli olacak. Portekizli yıldız Ronaldo “Taraftarımızın desteğiyle bunu sahamızda başarırız. Biz büyük bir kaliteye sahibiz” diye konuşarak iddiasını ortaya koyuyor.

Bayern'in zorlu görevi

Şampiyonlar Ligi'nin diğer yarı final ayağının ilk maçında Alman temsilcisi Bayern Münih, İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk olacak. Bavyera ekibi Camp Nou'daki zorlu mücadelede Katalan ekibinin golcü üçlüsü Messi, Neymar ve Luis Suarez'i durdurmaya çalışacak. Söz konusu üçlü bu sezon Şampiyonlar Ligi, İspanya Ligi ve İspanya Kupası'nda toplam 108 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de maç başına 2 gol ortalamasıyla oynuyorlar. Bayern Münih deplasmanda en azından bir gol bulabilmeyi umuyor.

Teknik direktör Pep Guardiola geçen hafta Borussia Dortmund ile oynanan kupa maçında Dortmund kalecisi Langerak ile çarpışarak yüzünden ağır bir sakatlık geçiren Robert Lewandowski'yi de kadroya dahil etti. Polonyalı forvetin karbon maskeyle oynaması bekleniyor. Ancak Bayern Münih, Barcelona karşısında sakatlıkları devam eden süper yıldızlar Arjen Robben ve Franck Ribery'nin yanı sıra David Alaba ve Holger Badstuber'den de yararlanamayacak.

Bayern'in karnesi pozitif

İki takımın son kapışmasından sahadan mutlu ayrılan ekip Bayern Münih olmuştu. 2013'teki Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde Bavyera ekibi Guardiolasız Barcelona'yı 4-0 ve 3-0'lık skorlarla yenip finale çıkmış ve o yıl şampiyon olmuştu. Şimdiye kadar Bayern Münih Barcelona'yı 5 kez yendi. İki takım arasındaki iki maç beraberlikle sonuçlandı. Barcelona ise Bayern karşısında tek galibiyet alabildi.

Karşılaşma Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola için de ayrı bir önem taşıyor. Guardiola yıllarca formasını giydiği ve teknik direktörlüğünü yaptığı Barcelona karşısında Bayern'in başarısı için mücadele verecek. İspanyol çalıştırıcı, Katalan ekibine ikisi Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere (2009 ve 2011) 4 yılda 14 kupa kazandırmıştı.

TSİ 21:45'te başlayacak olan Barcelona – Bayern Münih karşılaşmasını İtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetecek.