Juventus: Fenerbahçe Melo'yla iligileniyor

T24 - Juventus Genel Direktörü Pepe Marotta, "Fenerbahçe de Melo'yu transfer etmek için ciddi anlamda ilgileniyor. Ancak Galatasaray 13 milyon Euro'yu getirirse oyuncumuzu alabilir. Kararlı olurlarsa fiyatta indirim yapabiliriz" dedi.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet, sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Felipe Melo nedeniyle bir kez daha kızıştı. Habertürk’te yer alan habere göre İtalyan basınına bir açıklama yapan Juventus Genel Direktörü Pepe Marotta, sarı-laviberli takımın da Melo transferi için devrede olduğunu söyledi. Moratta “13 milyon avroyu getirirlerse Galatasaray Melo’yu alabilir. Eğer sambacıyı almada kararlı davranırlarsa, bonservis fiyatında indirim de yapabiliriz. Bu arada Fenerbahçe de oyuncumuzu transfer etmek için ciddi şekilde ilgileniyor” diye konuştu.



Sarı-kırmızılı takımın Juventus’tan kiraladığı Felipe Melo ise, Çizme basınında yer alan son demecinde uzun yıllar Galatasaray forması giymek istediğini söylemiş ve sarı-kırmızılı taraftarı yere göğe sığdıramamıştı. Melo’nun açıklaması şöyleydi: “İtalya’da sadece kazanınca aklışlanıyor destek görüyorsun. Galatasaraylı taraftar ise bambaşka. Takım yense de yenilse de devamlı destekliyorlar, yanınızdalar. Bu ilgiyi başka yerde görmedim.”



