Juventus Başkanı Agnelli'den Avrupa Süper Ligi açıklaması: Bu proje artık ayakta kalamaz

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Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Juventus Başkanı Andrea Agnelli, İngiliz devlerinin çekilmesinin ardından projenin artık gerçekleşebileceğini düşünmediğini söyledi.

Reuters'a konuşan Agnelli, "Bu projenin güzelliğine inanmaya devam ediyorum. Ancak kabul etmeliyiz ki şu anda proje ayakta değil" dedi.

Agnelli, "Ayrılıklardan sonra proje hala devam edebilir mi?" sorusuna, "Dürüst olmak gerekirse hayır" yanıtını verdi.

Ligin başlamadan bitmesi konusunda siyasetçilerin tartışmaya katılmasını sorumlu tutan Agnelli, yaptıkları girişimden pişman olmadığını söyledi.

Juventus Başkanı, İngiliz devleri çekilmeden önce birçok kulübün lige katılabilmek için kendisiyle temasa geçtiğini ifade etti.